Biffoni incontra i sindaci del Casentino

Il presidente di Anci Toscana domani al Castello di Poppi per una riunione plenaria, poi si sposterà a Ortignano Raggiolo, Montemignaio e altri borghi

CASENTINO — Riprende dai Comuni del Casentino il tour del presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni nei territori toscani. Dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza Covid e la visita in luglio alla Valtiberina, domani Biffoni incontrerà i sindaci casentinesi al Castello di Poppi per una ‘riunione plenaria’ e poi sarà a Ortignano Raggiolo, Montemignaio e in altri piccoli borghi.

“Il Covid ci ha abituato ai contatti virtuali, che sono stati preziosi e fondamentali durante la pandemia - spiega il presidente - ma il confronto di persona è insostituibile. In particolare quando si tratta dei territori delle aree interne, montane e dei centri più lontani, ai quali voglio far sentire in maniera tangibile e concreta il sostegno e il supporto di Anci Toscana. Soprattutto in un momento decisivo come quello che stiamo vivendo, con l’imminente arrivo delle risorse del Pnrr e tutto il lavoro connesso alla progettazione e alla realizzazione dei progetti."

Il presidente sottolinea che "i piccoli Comuni e le Comunità montane hanno bisogno di un'attenzione particolare, perchè rappresentano le aree del nostro paese che vivono una condizione di maggiore sofferenza: ed ora il Pnrr è un’occasione irripetibile di crescita e progresso, che a maggior ragione è necessario sapere e poter cogliere. Anci Toscana rappresenta il punto di riferimento per le politiche della Montagna e per i borghi della nostra regione e noi siamo pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria".