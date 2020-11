Casi Covid in lieve aumento, sono diciotto

Il numero maggiore a Bibbiena e Pratovecchio Stia. Ancora due decessi all'ospedale di Arezzo. Boom di guariti in provincia

CASENTINO — Risale il numero dei nuovi positivi in provincia: oggi sono 159. Di questi 18 in Casentino, con il dato che nella vallata è lievemente salito rispetto a ieri, quando erano stati 14. I casi in più, nel complesso, sono stati individuati su 1750 tamponi effettuati.

I contagi emersi, dal report odierno della Asl, nell'Aretino sono così suddivisi per fasce d'età: 17 sono minorenni, 29 hanno tra 19 e 34 anni, 42 tra 35 e 49, 39 tra 50 e 64, 17 tra 65 e 79. Gli over 80 sono 15.

I ricoverati all'ospedale San Donato di Arezzo sono, attualmente, 117 in Degenza Covid, 25 in Terapia Intensiva (uno in più rispetto a ieri) e 6 nello stesso reparto a Nottola.

Le persone positive in carico all'Azienda Sanitaria nella provincia sono 3977, di cui 3548 a domicilio. I quarantenati, poiché contatti stretti, sono 4991.

I nuovi guariti sono 163.

Purtroppo, però, ci sono stati anche due decessi. Si tratta un 67enne, morto il 17 novembre, e un 89enne, il 19 novembre, al nosocomio cittadino.

Ecco il dettaglio dei comuni

5 casi a Bibbiena.

1 caso a Capolona.

2 casi a Castel Focognano.

1 caso a Chitignano.

1 caso a Montemignaio.

5 casi a Pratovecchio-Stia.

3 casi a Subbiano.

