Covid, battuta d'arresto, solo due nuovi casi

Positivi in più a Castel Focognano e Bibbiena. Indenne il resto della vallata. Contagio basso e stabile in provincia, ma un altro decesso

CASENTINO — Resta stabile e su livelli decisamente bassi la curva del contagio nell'Aretino. I nuovi casi, oggi, sono 37. Di questi solamente due in Casentino, dove si conferma la tendenza in diminuzione già registrata ieri, quando erano stati 3.

Il dato odierno, comunicato dalla Asl, è emerso da 1270 tamponi in totale effettuati nell'Aretino. Ottantuno invece le guarigioni. Ma, purtroppo, un altro decesso all'ospedale di Arezzo, dove ieri è morto un 70enne.

Attualmente, nel nosocomio cittadino ci sono 107 ricoverati in Degenza Covid (Malattie Infettive e Pneumologia) e 19 in Terapia Intensiva. Ancora quattro gli aretini in Rianimazione a Nottola.

In provincia, ad oggi, i positivi in carico all'azienda sanitaria sono 1932, di cui 1593 a domicilio. In quarantena, in quanto contatti stretti, ci sono invece 3182 persone.

Infine, per quanto riguarda le fasce d'età dei nuovi contagiati odierni: 3 hanno tra 0 e 18 anni, 4 tra 19 e 34, 10 tra 35 e 49, 7 tra 50 e 64, 7 tra 65 e 79. Gli over 80 sono 6.

Ecco il dettaglio dei comuni

1 caso a Bibbiena.

1 caso a Castel Focognano.

