Covid, solo 4 positivi in Casentino

Il virus aumenta in provincia ma cala nella vallata. Stabile il numero dei ricoverati al San Donato. In 67 guariti su tutto il territorio

CASENTINO — In Casentino il Coronavirus va ad "intermittenza". Oggi, per fortuna, i casi sono pochi. Solo 4 i nuovi contagiati nella vallata e più precisamente 2 a Pratovecchio-Stia e 1 rispettivamente a Castel Focognano e Subbiano.

Discorso inverso, invece, per quanto concerne l'intera provincia dove sono stati riscontrati ben 79 casi, 23 in più del giorno precedente. Il virus interessa 20 Comuni del territorio. Nel capoluogo ci sono altri 16 positivi. Tanti casi anche a Montevarchi (11) e Sansepolcro (8)

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 965 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 67 aretini in tutto il territorio.

Per quanto riguarda la fascia d'età, anche oggi, i 50enni risultano quelli più contagiati.

Stabile il numero dei ricoverati all'ospedale aretino. Al"San Donato" ci sono 90 pazienti (1 in meno del giorno precedente) e di questi 78 si trovano nei reparti Covid e 12 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 37 (ieri erano 40) compresi i 12 in "Rianimazione". Sempre al nosocomio maremmano è deceduta una donna di 87 anni per complicazioni dovute al virus.

Attualmente sono 1.315 gli aretini ancora positivi, mentre in 3.520 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 134 nuovi casi (17 in più del giorno precedente) e di questi 79 sono residenti in provincia di Arezzo, 34 nel Senese, 20 nel Grossetano e 1 extra Asl.

In Toscana altri 21 decessi. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.