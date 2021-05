Covid, dieci nuovi casi in tutta la vallata

Registrati dalla parte alta a quella bassa. Il dato più alto a Bibbiena. Curva stabile a livello provinciale ma altri due decessi

CASENTINO — Sono 56 (ieri 52) i nuovi casi Covid in provincia di Arezzo e di questi 10 sono stati rilevati in Casentino. Mentre il giorno precedente erano stati solamente 2.

Ecco il dettaglio dei comuni

5 casi a Bibbiena

1 caso a Capolona

1 caso a Castel Focognano

2 casi a Poppi

1 caso a Subbiano

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.171 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 73 aretini.

Per quanto riguarda la fascia d'età, oggi, i 40enni risultano quelli più contagiati.

Al "San Donato" ci sono 91 pazienti (1 in meno del giorno precedente) e di questi 79 si trovano nei reparti Covid e 12 in "Terapia Intensiva". Si registrano putroppo altri due decessi: una 56enne e un 75enne.

Attualmente sono 1.331 gli aretini ancora positivi, mentre in 3.643 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 117 nuovi casi e di questi 56 sono residenti in provincia di Arezzo, 27 nel Senese e 34 nel Grossetano.

Covid, in Toscana 38 morti, 62 ricoverati in meno. Per leggere il bollettino regionale cliccate qui.