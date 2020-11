Covid, sono 20 i nuovi contagiati nella vallata

La maggior parte a Bibbiena. Sono soprattutto bambini, ragazzi e adulti, Tutti in isolamento domiciliare. Altri due decessi nell'Aretino

CASENTINO — Sono 173 i nuovi casi registrati in provincia di Arezzo. Di questi 20 sono stati rilevati in Casentino.

La maggior parte delle positività riguarda Bibbiena. Il dato odierna evidenzia soprattutto bambini, si parte da un anno di età, ragazzi e adulti.

I contagi continuano a snodarsi dalla parte alta a quella bassa della vallata. Fortunatamente anche oggi le persone colpite dal virus sono tutte in isolamento domiciliare.

Il Dipartimento di Prevenzione attraverso l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato, per il momento, 114 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Attualmente nella Asl Toscana sud est 8.864 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 5.211 a domicilio, 34 presso le strutture di Cure Intermedie e 43 presso l'albergo sanitario.

Ci sono 109 pazienti ricoverati presso la Degenza Covid e 20 presso la Terapia Intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 4.102 tamponi.

Purtroppo, la Asl comunica anche due decessi: si tratta di uomini affetti entrambi da importanti patologie croniche riacutizzate che avevano anche un quadro clinico complesso. Il primo è deceduto il 2 novembre presso una RSA privata, il secondo il 4 novembre al nosocomio cittadino.

Ecco il dettaglio dei comuni:

Bibbiena ( 11 casi)

- Donna di 20 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 46 anni isolamento domiciliare.

- Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Bambina di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico.

- Donna di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 33 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 38 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 44 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 62 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 60 anni struttura residenziale.

Capolona (2 casi)

- Bambina di 8 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 45 anni isolamento domiciliare.

Poppi (1 caso)

- Uomo di 32 anni isolamento domiciliare

Pratovecchio Stia (4 casi)

- Bambina di 1 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 36 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 75 ricovero extra usl, contatto di caso

Talla (2 casi)

- Ragazza di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

In Toscana oggi sono 2.273 i nuovi positivi su un totale di 55.088 casi registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi casi sono il 4,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.

L'età media dei 2.273 casi odierni è di 47 anni circa.

I guariti crescono dell’1,5% e raggiungono quota 16.136 (29,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.164.607, 16.374 in più rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi sono oggi 37.482, +5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.589 (73 in più rispetto a ieri), di cui 202 in terapia intensiva (5 in più).

Si registrano 25 nuovi decessi: 12 uomini e 13 donne con un'età media di 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 10 a Firenze, 1 a Prato, 3 a Pistoia, 3 a Massa Carrara, 4 a Pisa, 2 a Livorno, 2 a Arezzo.