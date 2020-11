Covid, ancora trentuno casi nella vallata

Si alza l'età media: due soli adolescenti e un bambino. Contagi dalla parte alta a quella bassa. Tutti in isolamento domiciliare

CASENTINO — Sono 31 i nuovi casi di Covid oggi in Casentino. A livello provinciale ne sono stati registrati 224.

I contagi, come sempre negli ultimi giorni, vanno dalla parte alta a quella bassa della vallata. Sono tutti in isolamento domiciliare, quindi nessuno, al momento è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

Ma, rispetto agli ultimi dati, la fascia d'età si è decisamente alzata. Colpiti, in particolar modo, adulti e anziani. Il dato odierno, infatti, riporta solo due adolescenti e un bambino di cinque anni.

Ieri, i positivi in più erano stati invece 31.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato, per il momento, 56 contatti che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 8.394 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 5.082 a domicilio, 36 presso le strutture di Cure Intermedie e 36 presso l'albergo sanitario.

Ci sono 107 ricoverati presso le Malattie infettive e 22 in Terapia Intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 5.033 tamponi.

Nell'Aretino ci sono inoltre 40 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività.

Purtroppo ci sono state altre due vittime: un 87enne di Laterina Pergine e un 81enne di Sansepolcro, entrambi affetti da importanti patologie croniche riacutizzate e con un quadro clinico complesso.

Ecco il dettaglio dei comuni:

Bibbiena (6 casi)

- Uomo di 42 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 57 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Donna di 60 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 79 anni isolamento domiciliare.

Capolona (8 casi)

- Donna di 42 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 59 anni isolamento domiciliare.

- Bambina di 5 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazzo di 13 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 38 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 56 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 67 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Castel Focognano (2 casi)

- Ragazza di 12 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 42 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Castel San Niccolò (1 caso)

- Uomo di 68 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Poppi (1 caso)

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare

Pratovecchio Stia (6 casi)

- Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 19 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 23 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 50 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 57 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Subbiano (7 casi)

- Uomo di 28 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 42 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 63 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 28 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 54 anni isolamento domiciliare.

- Uomo di 58 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 63 anni struttura residenziale.





Scendono i casi nel resto della Toscana. Oggi sono 1828 i contagiati. L'età media è di 43 anni circa e su 7953 soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), il 23% è risultato positivo.

Aumenta il numero dei guariti. Le persone complessivamente uscite dall'incubo Covid in Toscana sono 15890 (223 in più rispetto a ieri).

Attualmente, in tutta la regione, sono 35464 i positivi.

I ricoverati sono 1516 (65 in più rispetto a ieri), di cui 197 in terapia intensiva (7 in più).

La giornata odierna è funestata dal numero dei decessi. Sono 58 i morti in tutta le regione. Si tratta 33 uomini e 25 donne con un'età media di 77 anni e residenti 24 a Firenze, 9 a Prato, 7 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 6 a Lucca, 4 a Pisa, 4 a Livorno, 2 a Arezzo.