Covid, ancora 22 nuovi positivi nella vallata

Lieve aumento dei contagi. In provincia sono in tutto 172 in più. I ricoverati all'ospedale San Donato di Arezzo salgono a 131

CASENTINO — Il contagio non si placa. Oggi sono stati riscontrati meno casi rispetto a ieri ma sono sempre tanti i casi in provincia di Arezzo. In 172 sono risultati positivi al Covid.

Cala il numero di contagiati nel capoluogo che oggi ha fatto registrare altri 57 casi tra cui 6 bambini e 7 ragazzi. Sempre ad Arezzo città sono stati ricoverate tre persone di 43, 82 e 80 anni.

In Valdarno i positivi odierni sono 51 con Montevarchi, San Giovanni, Terranuova e Laterina-Pergine i Comuni più colpiti dal Covid.

In Valdichiana i nuovi casi sono 32 con Civitella che anche oggi è in cima alla lista dei paesi con più positivi.

Lieve aumento di malati in Casentino con altri 22 contagiati.

In Valtiberina sono stati riscontrati 10 casi di cui ben 9 a Pieve Santo Stefano.

Purtroppo altre tre persone sono morte. Si tratta di 2 donne, entrambe di 85 anni residenti nel capoluogo in Valdarno e 1 uomo di 66 anni del Casentino (di quest'ultimo abbiamo dato notizia ieri sera ndr). Tutti e tre i pazienti presentavano un quadro clinico complesso.

I ricoverati al San Donato sono 131 di cui 110 in "Malattie Infettive" e 21 in "Terapia Intensiva". Sono sempre 6 i pazienti aretini che si trovano nel reparto di "Rianimazione" di Nottola.

La più giovane è una bambina di 6 anni di Laterina-Pergine mentre il più anziano è un 90enne residente a Bibbiena.

Ci sono inoltre 53 aretini "debolmente positivi" in attesa del responso del secondo tampone per essere, o meno, classificati caso.

I contagiati odierni nell'intera Area Vasta sono 360 di cui 172 in provincia di Arezzo, 78 Grosseto, 101 Siena.

I positivi in carico alla Asl Toscana sud-est sono 5.902 a domicilio, 47 presso le strutture di Cure Intermedie e 35 presso l'albergo sanitario. In 9.196, invece, si trovano in isolamento domiciliare.

Scendono leggermente i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati oggi in Toscana. Sono infatti 2.479, contro i 2.787 di ieri.

I deceduti diminuiscono di una sola unità, scendendo a 29. Anche i nuovi guariti diminuiscono: oggi sono 586 contro i 614 di ieri.

In Toscana sono quindi saliti a 62.946 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono il 4,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti raggiungono quota 17.938 (28,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti sono stati, al momento, 1.214.035, 15.542 in più rispetto a ieri. Sono 8.264 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 30% è risultato positivo.

Arezzo (57 casi)

- 7 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 8 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 15 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 23 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 23 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 25 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 28 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 33 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 43 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 49 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 50 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 52 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 54 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 55 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 56 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 62 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 66 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 81 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 82 anni, uomo Ricovero In Ospedale

- 7 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 8 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 11 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 12 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 13 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 14 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 15 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 16 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 16 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 17 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 22 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 22 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 22 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 24 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 26 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 26 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 30 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 34 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 38 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 40 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 42 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 43 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 43 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 43 anni, uomo Ricovero In Ospedale

- 45 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 52 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 56 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 57 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 57 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 59 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 63 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 69 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 71 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 71 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 74 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 75 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 78 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 80 anni, donna Ricovero In Ospedale

Bibbiena (4 casi)

- 62 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 74 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 86 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 90 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

Bucine (3 casi)

- 20 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 54 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 76 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Capolona (2 casi)

- 57 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 17 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Castel Focognano (2 casi)

- 22 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 56 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Castelfranco- Piandiscò (5 casi)

- 57 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 13 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 47 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 73 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 77 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

Castiglion Fiorentino (5 casi)

- 33 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 41 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 67 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 27 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 59 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

Cavriglia

- 35 anni, donna Isolamento Domiciliare

Civitella In Val Di Chiana (14 casi)

- 17 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 21 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 25 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 25 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 34 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 61 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 65 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 74 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 29 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 39 anni, donna, Isolamento Domiciliare

- 44 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 71 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 73 anni, donna Isolamento domiciliare contatto di caso

- 83 anni, donna Isolamento Domiciliare

Cortona (4 casi)

- 52 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 7 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 29 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 69 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

Foiano Della Chiana (2 casi)

- 47 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 47 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

Laterina Pergine Valdarno (11 casi)

- 6 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 18 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 52 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 11 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 11 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 11 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 39 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 44 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 50 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 58 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 67 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Loro Ciuffenna (3 casi)

- 54 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 57 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 45 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Marciano Della Chiana

- 13 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

Monte San Savino (5 casi)

- 52 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 9 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 67 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 74 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 89 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

Montevarchi (12 casi)

- 33 anni, uomo Rsa O Altra Struttura Socio Sanitaria

- 36 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 47 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 51 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 53 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 59 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 77 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 32 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 45 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 48 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 48 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 52 anni, uomo Isolamento Domiciliare

Pieve Santo Stefano (9 casi)

- 8 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 19 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 20 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 21 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 27 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 59 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 60 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 63 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 72 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

Poppi (4 casi)

- 27 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 35 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 49 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 58 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

Pratovecchio Stia (2 casi)

- 24 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 59 anni, uomo Isolamento Domiciliare

San Giovanni Valdarno (11 casi)

- 18 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 31 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 36 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 59 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 60 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 71 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 27 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 39 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 55 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 60 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 69 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

Sansepolcro

- 13 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

Subbiano (3 casi)

- 37 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 65 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 52 anni, donna Isolamento Domiciliare

Talla

- 47 anni, donna Isolamento Domiciliare

Terranuova Bracciolini (10 casi)

- 22 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 30 anni, uomo Isolamento Domiciliare

- 44 anni, donna Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 54 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 74 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 20 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 49 anni, uomo Isolamento Domiciliare contatto di caso

- 52 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 73 anni, donna Isolamento Domiciliare

- 73 anni, uomo Isolamento Domiciliare

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 4.676 tamponi.