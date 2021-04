Covid, 17 nuovi casi nella vallata

A livello provinciale i positivi in più sono 104 totali. Altri 4 decessi all'ospedale di Arezzo, ricoveri stabili e 69 guariti

CASENTINO — Sono 104 i nuovi contagiati in provincia di Arezzo (ieri 96), di questi 17 sono stati rilevati in Casentino (ieri 22).

Ecco il dettaglio dei Comuni

Bibbiena 5

Capolona 1

Castel Focognano 2

Chiusi della Verna 4

Poppi 2

Subbiano 3

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 974 (ieri 1.336) tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 69 aretini.

Aumentano i decessi causati dal virus. All'ospedale cittadino sono morti una donna di 83 e tre uomini di 84, 73 e 81 anni.

Pressoché stabile la situazione dei ricoveri al San Donato di Arezzo dove in in totale ci sono 130 (ieri 132) pazienti e di questi 107 si trovano in Degenza Covid e 23 in Terapia Intensiva.

Attualmente sono 1.939 le persone ancora positive in tutta la provincia, mentre in 2.686 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 213 nuovi positivi e di questi 104 sono residenti nell'Aretino, 80 nel Senese, 29 nel Grossetano.

