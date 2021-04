Covid, nella vallata i nuovi casi sono 11

Dato dimezzato rispetto al giorno precedente, ma la maggior parte dei positivi odierni sono ancora a Bibbiena. Due decessi

CASENTINO — Sono 81 i nuovi casi di Covid in provincia di Arezzo (ieri 100). Di questi 11 sono stati rilevati in Casentino (ieri 20), con il dato più alto ancora a Bibbiena.

Ecco il dettaglio dei comuni

7 casi a Bibbiena

1 caso a Castel San Niccolò

1 caso a Chiusi della Verna

1 caso a Ortignano Raggiolo

1 caso a Subbiano

Nelle ultime 24 ore la Asl ha eseguito 750 tamponi ed ha dichiarato definitivamente guariti 51 aretini. Due pazienti aretini sono purtroppo deceduti all'ospedale di Grosseto.

Stabili i ricoverati al "San Donato" di Arezzo dove ci sono come il giorno precedente 130 pazienti, di questi 109 (ieri 108) si trovano nei raparti Covid e 21 (ieri 22) in "Terapia Intensiva".

Attualmente ci sono 2.105 aretini ancora contagiati, mentre in 2.613 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'intera Area Vasta ci sono 166 nuovi positivi e di questi 81 sono residenti in provincia di Arezzo, 57 in quella di Siena, 28 nel Grossetano.

