Picco di casi nella vallata, i nuovi sono 40

I numeri più alti registrati a Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia. Ma il virus ha "colpito" dalla parte alta a quella bassa. In provincia 348

CASENTINO — Record di casi in provincia di Arezzo. Il dato odierno evidenza 348 nuovi positivi, di questi 40 sono in Casentino. E così anche nella vallata emerge un numero di positività in più mai registrato prima. Ieri erano stati 14.

I contagi emersi oggi nell'Aretino sono così suddivisi per fasce d'età: 28 sono minorenni, 77 hanno tra 19 e 34 anni, 87 tra 35 e 49, 90 tra 50 e 64, 44 tra 65 e 79. Gli over 80 sono 22.

I ricoverati all'ospedale San Donato di Arezzo sono, attualmente, 116 in Degenza Covid, 23 in Terapia Intensiva e 6 nello stesso reparto a Nottola.

Il dato odierno è relativo a 1896 tamponi effettuati.

Le persone positive in carico alla Asl nella provincia sono 4750, di cui 4362 a domicilio. I quarantenati, poichè contatti stretti, sono 4837.

I nuovi guariti oggi 34.

Ecco il dettaglio dei comuni

9 casi a Bibbiena.

5 casi a Casi a Capolona.

1 caso a Castel Focognano.

2 casi a Castel San Niccolò.

1 caso a Ortignano Raggiolo.

8 casi a Poppi.

8 casi a Pratovecchio Stia.

6 casi a Subbiano.

In tutta la regione sono 2.653 i nuovi casi e 44 i decessi.