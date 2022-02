Torna la raccolta dei funghi, le regole del Parco

Con la primavera si rinnova anche la ricerca nei boschi della vallata. Come effettuare il versamento con Spid e PagoPa

CASENTINO — Con le prime giornate di primavera si avvia all'apertura la stagione 2022 della raccolta dei funghi nel parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna. La particolare regolamentazione, nell'area protetta, ha lo scopo di rendere compatibile questa attività con la tutela dei pregiati ecosistemi, gli stessi che fanno sì che ci possa essere una così abbondante ricchezza nel sottobosco.

Anche quest'anno, per procedere alla raccolta dei funghi nel territorio del Parco nazionale, verrà giudicata valida la ricevuta del versamento effettuato tramite la piattaforma nazionale pagoPA (https://www.pagopa.gov.it/).

Dal sito l’utente può accedere al servizio (tramite SPID o senza accreditamento) ed effettuare il pagamento on line pagoPA con carta di credito o addebito sul proprio conto. Altrimenti si può stampare l’avviso pagoPA (bollettino analogico) per la quietanza presso i PSP (Prestatori Servizi di Pagamento) o banche, Poste, Lottomatica e home banking.

Il Parco ha anche provveduto alla realizzazione di un tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=mZ5O-Z-mBG0) con la puntuale descrizione di tutti i passaggi della procedura.



Anche per il 2022, In relazione all’emergenza sanitaria la residenza nel Parco nazionale potrà essere dimostrata in fase di controllo attraverso l'esibizione un documento di identità.

In caso di smarrimento o nuove richieste le istanze possono pervenire all'ente via mail, agli uffici del Parco o alle stazioni del Reparto Carabinieri Parco competenti per territorio.

Per altre informazioni e indicazioni (https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/vivi-il-parco/attivita/raccolta-funghi).

Si ricorda che la raccolta della Calocybe gambosa (Prugnolo), per ragioni di salvaguardia della specie, è ammessa solo a partire dal 15 aprile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente gli uffici del Parco: Pratovecchio 0575. 503029 (promozione@parcoforestecasentinesi.it); Santa Sofia 0543. 971375 - (ufficiopromozione@parcoforestecasentinesi.it).