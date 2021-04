Risale il contagio, 15 nuovi casi nella vallata

Rilevati dalla parte alta a quella bassa. In provincia in totale sono 133. Un altro decesso all’ospedale di Arezzo

CASENTINO — Sono 133 i nuovi casi in provincia di Arezzo. Di questi 15 sono stati rilevati in Casentino, mentre ieri erano stati solamente 5.

Ecco il dettaglio dei comuni

4 casi a Bibbiena

1 caso a Capolona

2 casi a Castel Focognano

1 caso a Castel San Niccolò

1 caso a Chitignano

2 casi a Ortignano Raggiolo

1 caso a Poppi

2 caso a Pratovecchio Stia

1 caso a Subbiano

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.162 tamponi e si registrano 116 guarigioni ma anche un altro decesso. Si tratta di una 83enne morta all’ospedale di Arezzo.

Nel nosocomio cittadino i posti letto occupati in Area Covid sono 110 (ieri 104), in Terapia Intensiva sono 24. La fascia di età più colpita tra i nuovi casi è quella compresa tra i 35 e i 49 anni.

Attualmente ci sono 2.149 aretini postivi e 2.636 in quarantena.

Torna a salire la curva del contagio in tutta la Toscana che resta rossa per un'altra settimana. Clicca qui per il dato regionale sul Coronavirus.