Covid, nuovi casi in calo, sono 5

Piccolo miglioramento nella vallata ma al San Donato c'è un altro morto. A livello provinciale, i contagi delle ultime ore sono ben 115

BIBBIENA — In lieve calo i nuovi casi positivi in Casentino. Dai 7 di ieri si è infatti scesi a 5, così suddivisi per Comune:

Bibbiena 2

Poppi 1

Pratovecchio Stia 1

Talla 1

Sono i dati forniti dalla Asl Toscana sud est nel report che quotidianamente traccia l'andamento del virus.

Il numero di nuovi casi positivi nella Sud Est (province di Arezzo, Siena e Grosseto) è pari a 277, di cui 115 nella provincia di Arezzo (ieri 88), per i quali sono stati effettuati 1167 tamponi (ieri 1235). Le persone positive in carico sono 2186.

Nell'Aretino oggi si registrano 91 guarigioni ed 1 decesso. Si tratta di un uomo di 61 anni, morto al San Donato. All'ospedale aretino, i posti letto occupati in Area Covid sono 104, in Terapia Intensiva sono 24. La fascia di età più colpita tra i nuovi casi è quella compresa tra i 50 e i 64 anni.

