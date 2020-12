Riscende il contagio, tre nuovi casi

Dopo il picco di ieri con 19 positivi in più, oggi situazione decisamente migliore nella vallata. Calo anche in provincia e nessun decesso

CASENTINO — Riscendono i dati del contagio nell'Aretino. I nuovi casi sono 23 (ieri 56), di questi 3 in Casentino (ieri un picco con 19).

Il dato odierno è emerso da 1063 tamponi, in linea con il precedente report.

I guariti sono 37 e non ci sono stati decessi.

In merito ai positivi in carico alla Asl, restano sotto i mille (926), di cui 671 a domicilio. Le persone in quarantena, poiché contatti stretti, sono 2077..

All'ospedale San Donato di Arezzo ci sono 75 (ieri 72) pazienti in degenza Covid (tra i reparti di Pneumologia e Malattie Infettive) e sempre 21 in Terapia Intensiva. Un solo aretino (ieri 2) in Rianimazione nel nosocomio di Nottola.

Ecco il dettaglio dei comuni

2 casi a Bibbiena

1 caso a Chitignano

Per conoscere il bollettino con i dati Covid della Toscana cliccate qui.