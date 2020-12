Scendono a 5 i nuovi casi nella vallata

Visoni e Covid, filmato l'abbattimento di migliaia di animali in Lombardia

Curva del contagio bassa anche in provincia. Effettuati in totale 1051 tamponi. Altri due morti all'ospedale di Arezzo

CASENTINO — Sono 41 i nuovi casi di Covid in provincia di Arezzo. Di questi 5 sono stati rilevati in Casentino, dove il dato è praticamente dimezzato rispetto a ieri quando erano stati 11.

Il dato odierno è emerso da 1051 tamponi. Ci sono, inoltre, altri 54 guariti. E purtroppo anche due decessi all'ospedale di Arezzo: un 92enne, morto ieri, e oggi un 90enne. In merito ai positivi in carico alla Asl, attualmente sono 1417, di cui 1109 a domicilio. Le persone in quarantena, poiché contatti stretti, sono 2745.

Al San Donato ci sono 95 pazienti ricoverati in degenza Covid (Pneumologia e Malattie Infettive) e 20 in Terapia Intensiva. Tre gli aretini in Rianimazione a Nottola.

Ecco il dettaglio dei comuni

1 caso a Castel Focognano

1 caso a Castel San Niccolò

1 caso a Poppi

2 casi a Pratovecchio Stia

