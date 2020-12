Covid, screening di massa sui ragazzi delle scuole

Sinergia tra la maggior parte dei Comuni della vallata e la Asl. Acquistati tamponi rapidi da effettuare al rientro dalle vacanze con l'ok dei genitori

CASENTINO — Uniti contro il Covid per proteggere le scuole e le comunità. Questo l'obiettivo dei Comuni di Poppi, Pratovecchio-Stia, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Montemignaio, Talla, Chitignano e Bibbiena assieme alla Asl Toscana Sud Est.

Infatti, queste Amministrazioni hanno deciso di acquistare tamponi rapidi antigenici da effettuare, con l'aiuto dell'Azienda sanitaria, sugli alunni delle scuole al rientro dalle vacanze natalizie. Si tratta di uno screening generalizzato, il primo in Casentino di queste dimensioni, a cui partecipano quasi tutti i Comuni della vallata.



Il coordinamento tra i Municipi è nato a seguito dell'ultima conferenza sanitaria del Casentino nella quale è stata trovata l'intesa tra i sindaci sull'acquisto dei test e insieme alla Asl sulle modalità organizzative.

Ogni Comune comunicherà in autonomia alle famiglie residenti sul proprio territorio le modalità operative e le tempistiche per lo svolgimento dei tamponi sui ragazzi. I test saranno effettuati solo previa autorizzazione dei genitori rilasciata su un apposito modulo che i Comuni forniranno tramite gli Istituti scolastici.