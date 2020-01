Ricercato arrestato in Casentino

L'uomo, 53 anni, è stato rintracciato ieri grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia municipale dell'Unione

CASTEL SAN NICCOLO' — I carabinieri hanno arrestato un 53enne originario delle Marche, pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e relativi alle sostanze stupefacenti, commessi al di fuori del territorio casentinese, sul conto del quale pendeva un mandato di cattura per espiare una pena di poco più di due anni.

La presenza dell’uomo, già ricercato in territorio marchigiano dal 10 gennaio, è stata segnalata sul territorio del Casentino, in particolare Pratovecchio Stia – Strada in Casentino, la sera successiva.

Immediata l’attivazione dei carabinieri della compagnia di Bibbiena che hanno avviato una mirata attività finalizzata a rintracciare il ricercato e il potenziamento dei servizi di prevenzione sul territorio, con la collaborazione della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Dopo una serie di riscontri informativi, l’attività di ricerca si è indirizzata sull’alto Casentino. La svolta nella mattinata di ieri 12 gennaio. La polizia municipale ha segnalato un’autovettura sospetta a Strada in Casentino. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bibbiena hanno posto sotto osservazione l’obiettivo fin quando un uomo con alcune valigie non si è avvicinato. Non ha avuto il tempo di alcuna reazione in quanto immediatamente bloccato dai carabinieri. È stato identificato quale l’uomo ricercato. Condotto in caserma a Bibbiena, dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Arezzo.