Grande successo alla Verna per OIDA e Cristicchi

«È la mia ragazza», il coming out di Lucilla Boari

Un luogo dalla suggestione unica, per uno spettacolo unico sulle orme del paradiso dantesco, che ha strappato applausi ai fortunati spettatori dal vivo

CHIUSI DELLA VERNA — Non poteva esserci un luogo più incantato e magico del Santuario della Verna, per lo spettacolo messo in scena da Simone Cristicchi e dall'Orchestra Instabile di Arezzo. “Paradiso: dalle tenebre alla luce” ha riscosso un grande e profondo successo, strappando applausi a scena aperta ai fortunati che hanno avuto il privilegio di poter assistere dal vivo.

Un’ora e mezzo di grande musica, di emozioni, di narrazioni, di letture. Cristicchi ha ripercorso il 33esimo canto del Paradiso e ha accompagnato il pubblico in un vero e proprio viaggio sul significato e sulla sua interpretazione di “Paradiso”, uno spettacolo inedito, complesso, bello e profondo che evidenzia la poliedricità e originalità dell’artista romano. Ogni passaggio, cantato o parlato, è stato molto intenso, complice la location particolare e la bravura dell’Orchestra OIDA a cui lo lega un rapporto ormai duraturo di stima umana e professionale.

Lo spettacolo è stato scritto da Cristicchi con Manfredi Rutelli e le musiche originali sono di Cristicchi e Valter Sivilotti. Lo spettacolo è prodotto da Elsinor e Accademia Perduta/ Romagna Teatri, con Arca Azzurra e Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato ed è patrocinato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche con il contributo di Regione Toscana.