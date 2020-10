Il Covid non molla la vallata, diciotto nuovi casi

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

Il virus non si arresta. Nel dato odierno, cresciuto rispetto a ieri, le positività sono state riscontrate soprattutto tra adolescenti e giovani

CASENTINO — Sono 302 i nuovi casi di Covid registrati oggi in provincia di Arezzo. Di questi 18 sono stati rilevati in Casentino. Ieri erano stati 10.

I contagi in più interessano, in pratica, quasi ogni zona della vallata. Dalla parte alta a quella bassa. Si tratta per lo più di ragazzi, dagli undici ai vent'anni o poco più. Non ne sono rimasti indenni neppure diversi adulti.

Invece, solo una positività è relativa ad una persona anziana, la fascia di popolazione ovviamente più a rischio.

Bibbiena (4 casi)

- Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 84 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazza di 17 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

Capolona (1 caso)

- Ragazzo di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

Poppi (4 casi)

- Bambina di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazza di 15 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 22 anni isolamento domiciliare, asintomatico.

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare.



Pratovecchio Stia (4 casi)

- Donna di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Uomo di 39 anni isolamento domiciliare, sintomatico.

- Donna di 62 anni isolamento domiciliare, contatto.

Subbiano (5 casi)

- Uomo di 18 anni isolamento domiciliare.

- Donna di 25 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazza di 11 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Ragazzo di 17 anni isolamento domiciliare, contatto di caso.

- Donna di 43 anni isolamento domiciliare.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

I positivi in carico, nella Asl Toscana Sud Est, sono 3.691 a domicilio, 29 presso le strutture di Cure Intermedie e 26 presso l'albergo sanitario.

Ci sono 76 ricoverati presso le Malattie infettive e 16 in Terapia Intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 4.721 tamponi.

Inoltre, nell'Aretino ci sono 76 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività al Covid.

Purtroppo la Asl segnala anche due decessi: uno in Terapia Intensiva del nosocomio cittadino di un 78enne, con un quadro clinico complesso, e uno di un 60enne del Valdarno morto presso il proprio domicilio, affetto da una grave patologia al quale è stato riscontrato il contagio a posteriori.

Lieve incremento di casi, rispetto a ieri, in tutta la Toscana. Oggi sono 1966 i nuovi contagiati con un'età media di 44 anni circa.

Le varie Asl hanno eseguito un totale di 15594 tamponi (compresi quelli di controllo) e dei 9904 soggetti testati il 20% è risultato positivo al Covid.

Attualmente ci sono 23970 toscani contagiati.

Aumentano di 106 unità i ricoverati. Negli ospedali Covid regionali ci sono 1093 pazienti e di questi 137 si trovano in Terapia Intensiva (7 in più rispetto a ieri).

Balzo in avanti dei guariti che, con altri 343 in più rispetto a ieri, arrivano ad un totale di 13678 dall'inizio della pandemia.

Purtroppo, oggi si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne con un'età media di 84 anni residenti 1 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 2 a Arezzo, 2 a Siena.