Daniela è la Miss Miluna "incoronata" a Poppi

La bella livornese ha conquistato il titolo toscano primeggiando su 23 concorrenti in gara. La manifestazione si è svolta in piazza della Repubblica

POPPI — Daniela Ruggirello di Livorno vince a Poppi la fascia di Miss Miluna Toscana 2021. La bella concorrente labronica prevale sul gruppo delle 23 concorrenti in gara provenienti da varie localita' della Toscana e si aggiudica il diritto di accedere oltre che alla finale regionale di Miss Toscana in programma venerdi' 3 settembre a Casciana Terme anche alle prefinali nazionali.

La manifestazione denominata "Donne e Motori" organizzata con grande successo dalle scuderie Tuscany Sport Service e Etruria Racing in collaborazione con l'Amministrazione Comunale si e' svolta nella meravigliosa cornice di piazza della Repubblica nel pieno rispetto delle norme Covid.

Non facile il lavoro della giuria della serata nel dover scegliere tra il nutrito gruppo delle finaliste regionali la pretendente alla fascia regionale in palio, ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:



1^ Classificata - Miss Miluna Toscana 2021 - DANIELA RUGGIRELLO - di Livorno

- 25 anni - praticante ballo e palestra - H. 1,74 - capelli castani - occhi

marroni - del segno dell'Acquario.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - LUCREZIA BIMBI - di Firenze -

20 anni - studentessa in giurisprudenza - H- 1,73 - capelli castani - occhi

azzurri - del segno del Toro.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - SARA GALANTUOMINI - di Rosignano

Marittimo (LI) - 19 anni - studentessa - H. 1,72 - capelli castani - occhi

marroni - del segno del Cancro.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - ARIANNA DIONIGI - di Castellina

in Chianti (SI) - 18 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi

verdi - del segno dell'Acquario.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - VIOLA CIOLLARO - di Lucca - 19

anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi marroni - del segno

del Toro.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - REBECCA RICETTI - di Cascina

(PI) - 21 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi castani -del

segno dei Gemelli.



La prima classificata e' stata premiata da Cristiano Fiorini presidente della scuderia Tuscany Sport Service e da Paolo Volpi presidente della scuderia Etruria Racing ed ha ricevuto da Marcella Consumi della gioielleria Consumi di Poppi il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.