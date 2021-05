Focus a Poppi per l'assessore regionale Spinelli

Incontro dedicato all'ex Onpi, in passato convento poi casa di riposo. Ai raggi X le potenzialità dal punto di vista sociale

POPPI — L’assessore regionale Serena Spinelli ieri in visita a Poppi. Oggetto dell’incontro il progetto di recupero dell’area collinare parallela al castello dei Conti Guidi, ossia l'edificio dell'ex Onpi che fu in passato un convento e più di recente una casa di riposo e che è all’attenzione della Regione per l’alto valore innovativo dal punto di vista sociale.

Erano presenti il sindaco di Poppi Carlo Toni, l’assessora alle politiche sociali Giovanna Tizzi, il consigliere comunale Silvia Carlomagno, il presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Eleonora Ducci, il Capogruppo di maggioranza e Consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, il segretario provinciale spi Cgil Arezzo Giancarlo Gambineri, il coordinatore del comitato nazionale scientifico spi Stefano Casini Benvenuti e per Cgil Toscana Giulia Bartoli e Antonella Pagliantini.

Un confronto importante relativo al futuro di uno spazio significativo per Poppi, ma anche per l'intera vallata.