Un evento al passo con i tempi al Sommo Poeta domenica 12 settembre nel Salone delle feste del Castello

POPPI — Le parole, i modi di dire, i proverbi di cui sono pieni i testi di Dante escono dall'ambito squisitamente letterario e per entrare a pieno titolo nella nostra vita quotidiana. Ancora oggi, in pieni anni duemila, settecento anni dopo la sua morte. Resi immortali, non tanto e non solo, dal lavoro di studiosi ed accademici, quanto grazie al fluire lungo i secoli della lingua parlata.

Per celebrare questa straordinaria vitalità della poesia dantesca e, nel contempo, capire in che modo la voce di Dante, le parole e il ritmo della sua poesia entrano nel nostro quotidiano e fonte di stimoli per i poeti e i lettori contemporanei, domenica 12 settembre, alle 17, nel Salone delle Feste del Castello dei Conti Guidi a Poppi, Regione Toscana e Comune di Poppi, associazione culturale La Nottola di Minerva e Giunti Editore presentano la rassegna "Contemporaneamente le parole di Dante".

La serata intende rendere omaggio a Dante, appunto, in chiave contemporanea, presentando un doppio binario tra parola e musica, con diversi linguaggi espressivi.

Sono previste anche visite guidate al Castello dei Conti Guidi di Poppi, alle ore 15 e alle ore 16 Info e prenotazioni: 0575 520516 / info@castellopoppi.it

Per il programma e altre info https://bit.ly/CONTEMPORANEAMENTE-LE-PAROLE-DI-DANTE-CASTELLO-POPPI