Il Ponte di Molin del Sasso adesso è realtà

PRATOVECCHIO -STIA — Ci sono voluti anni ma alla fine Pratovecchio-Stia brinda al nuovo ponte di Molin del Sasso.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Nicolò Caleri e dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli si è tenuta la cerimonia di inaugurazione.

Si tratta di un intervento particolarmente atteso dalla popolazione, perché permette di terminare la messa in sicurezza dei pedoni lungo un tragitto percorso quotidianamente da tantissimi cittadini e in passato purtroppo luogo di incidenti mortali. La messa in sicurezza di via Vittorio Veneto, nell’area del Palagio Fiorentino, era già stata avviata durante la scorsa legislatura attraverso la realizzazione di un marciapiede, a suo volta cofinanziato dalla Regione Toscana attraverso il bando sulla sicurezza stradale. A completare l'opera ora la realizzazione della passerella pedonale, dal costo di circa 93mila euro, finanziata al 40 percento dalla Regione, sempre attraverso il bando sulla sicurezza stradale di nuovo vinto dal comune, e per il 60 percento con fondi propri.

“Per me e per tutta la mia amministrazione rappresenta davvero un momento di grande soddisfazione - dichiara il sindaco Caleri - in primo luogo perché un intervento di questo tipo contribuisce a evitare incidenti e salvare vite umane, ma anche perché la nostra strategia di dedicare grandi energie e attenzione ai bandi di finanziamento continua a produrre ottimi risultati.

Ovviamente non ci fermiamo qui, tant'è che abbiamo già affidato l'incarico per progettare la realizzazione di un marciapiede tra Piazza del Molino e il ponte pedonale della Badia, progetto con il quale parteciperemo al nuovo bando sulla sicurezza stradale in scadenza a settembre".

Soddisfazione espressa anche dall'assessore regionale alle Infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, che da casentinese doc, apprezza con maggior entusiasmo come la vallata stia cambiando e realizzando importante opere, anche grazie al suo contributo, in favore della viabilità e sicurezza stradale.

“In questi anni, solo in Casentino, in collaborazione con le amministrazioni comunali - dichiara Ceccarelli - abbiamo finanziato 6 progetti di sicurezza stradale come questo, nonché 14 interventi di manutenzione straordinaria nei Comuni più piccoli, interventi già realizzati sul passo della Consuma per 1,5 milioni di euro con altri 1,4 milioni già in programmazione e sopratutto le 3 varianti sulla Sr 71 in direzione di Arezzo. Un lavoro costante e concreto per dare una risposta ai problemi del territorio”.