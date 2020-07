Rifiuti, Capolona sfiora l'80% di differenziata

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Realtà tra le più green del sud della Toscana. Riorganizzata la raccolta con l'introduzione dei cassonetti intelligenti. Il Comune riduce la Tari

CAPOLONA — Capolona è uno dei Comuni del sud della Toscana più attenti alla raccolta dei rifiuti. Percentuali che a maggio hanno raggiunti il picco dell'80% a testimonianza di come l'introduzione dei cassonetti intelligenti, usufruibili a qualsiasi ora del giorno, abbia innalzato il valore medio della differenziata rispetto all'ormai superato sistema di raccolta porta a porta che produceva in media circa il 56% di differenziata.

“Tutto questo è anche merito della popolazione a cui porgo i miei calorosi ringraziamenti, - afferma l’assessore Pasqui - una cittadinanza che ha sicuramente apprezzato il nuovo sistema di differenziazione ma che ha dimostrato civilmente di voler bene all’ambiente e soprattutto di impegnarsi in una battaglia ecologica fondamentale. Quando parlo con le persone mi piace ricordare che più raccolta differenziata significa infatti meno rifiuti da bruciare o smaltire in discarica e quindi meno polveri e meno inquinamento. Non è finita qui, vogliamo migliorarci ancora ed aumentare ulteriormente questi dati con una politica di monitoraggio del territorio”.

Infatti, spinti anche dall’emergenza covid, sono già iniziati i controlli, effettuati dall’assessorato all’ambiente in collaborazione con il corpo di polizia municipale, che hanno individuato e sanzionato abbandoni irresponsabili da parte di cittadini o aziende. Nei prossimi mesi sarà installata una telecamera mobile che a rotazione mentre nel 2021 inizierà un servizio di vigilanza reso da ispettori ambientali che verificheranno la giusta differenziazione.

“In tema di tariffe, invece, vorrei comunicare che i consiglieri di maggioranza insieme alla giunta e in primis il sindaco Francesconi, - prosegue Pasqui - hanno deciso di applicare una importante riduzione sulla Tari a quelle attività non domestiche che sono state chiuse durante il periodo di lockdown e che hanno subito importanti perdite economiche. Queste aziende avranno una riduzione del 50% del corrispettivo sulla parte variabile, importo che sarà interamente coperto da risorse comunali destinate all’emergenza covid.

In attesa di poter approvare tutte le nuove tariffe 2020 sui rifiuti, stiamo valutando la possibilità di abbassare anche per questo anno di qualche punto la percentuale sulle tariffe domestiche”.

Capolona è uno dei pochi comuni della Provincia che da due anni non solo non aumenta le tariffe Tari (nonostante gli aumenti causa servizi ed impianti nella zona Ato Sud Toscana) ma che va contro tendenza apportando diminuzioni alle bollette dei cittadini ad un servizio (quello della raccolta rifiuti) che negli ultimi anni non solo aveva perso significato dal punto di vista di differenziazione, ma aveva anche aumentato le tariffe stesse.