Raggirato bonifica 2mila euro al truffatore

L’uomo pensava di aver venduto online una bicicletta in realtà è caduto nella trappola del finto acquirente

STRADA IN CASENTINO — Una denuncia al termine di un’indagine della Stazione di Strada in Casentino per truffa. Solito metodo del fantomatico pagamento veloce al bancomat.

Ad essere vittima non l’acquirente ma il venditore. Un 40enne del luogo ha messo in vendita una bicicletta su sito di compravendite. È stato contattato da un falso acquirente che lo ha fatto andare al bancomat e facendogli aprire la schermata delle ricariche di prepagate lo ha convinto, dandogli il numero della propria carta, che quello era il codice del bonifico istantaneo che avrebbe ricevuto.

Amara sorpresa: lo sfortunato venditore ha bonificato in direzione del truffatore ben 2mila euro.

Ad essere denunciato un uomo domiciliato in Trentino con alle spalle precedenti specifici.

Si tratta purtroppo di una truffa molto comune, più volte richiamata nelle indagini dei Carabinieri.