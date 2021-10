Terremoto, maxi esercitazione a Poppi

Iniziativa della Croce Rossa per la Settimana della Protezione Civile. Fulcro delle attività di coordinamento il territorio di Pratovecchio Stia

POPPI — “Alle 5,30 di stamattina si è verificata una scossa sismica di Magnitudo 5.7 con epicentro nel Comune di Poppi (AR), che ha interessato anche i Comuni limitrofi (Castel San Niccolò e Pratovecchio-Stia): in alcune zone, ci sono notevoli ripercussioni sulla viabilità, sull’erogazione dell’energia elettrica, sulle comunicazioni telefoniche e sull’erogazione idrica”.

Questo il messaggio inviato proprio stamattina dalla Sala Operativa Regionale della Croce Rossa Toscana al Nucleo di Ricognizione e Valutazione della Croce Rossa di Firenze e a seguire a tutte le Sale Operative dei Comitati Croce Rossa Italiana della Toscana: dalla ricezione del messaggio, si è mossa la macchina dei soccorsi regionali della CRI Toscana.

Di certo un vero e proprio allarme ma per fortuna si trattava di “Fenice 2021” una maxi-esercitazione che la Croce Rossa ha organizzato per oggi al fine di testare la capacità di risposta dei propri uomini e mezzi in caso di emergenza.

Infatti, in occasione della Settimana della Protezione Civile, giunta alla sua terza edizione e in programma dal 10 al 16 ottobre, la Croce Rossa Toscana scende in campo a Stia con 150 volontari, fra cui squadre specializzate per il recupero in zone impervie, unità cinofile di ricerca, piloti di droni e operatori del Nucleo Batteriologico Chimico e Radiologico (NBCR). Anche la segreteria mobile della Croce Rossa Regionale è stata inviata e sistemata sul posto per coordinare gli eventi, oltre ad essere presenti un posto di comando avanzato, due mezzi ponte radio per le comunicazioni e vari altri mezzi fuoristrada a servizio delle squadre che opereranno fino alle ore 14 sul territorio scenario del “finto” terremoto. Attiva anche la cucina mobile, utilizzata durante le emergenze, per preparare e fornire i pasti ai volontari intervenuti.

Alla maxi esercitazione di questa mattina prende parte anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo ed il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pratovecchio, con l’UCL e propri operatori per coordinare le ricerche dei dispersi. Il Comune di Pratovecchio-Stia fa la sua parte nella simulazione, così come è presente ad assistere alle operazioni un rappresentante del Settore della Protezione Civile della Regione Toscana.