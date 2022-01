Catena umana per salvare la ragazza sul crinale

Disavventura per due sorelle pisane, durante un'escursione a una è caduto il telefono in una scarpata, ha cercato di recuperarlo ma è rimasta bloccata

BAGNO DI ROMAGNA — Due sorelle di 26 e 29 anni, residenti in provincia di Pisa, oggi hanno vissuto momenti difficili sull'Appennino, nelle Foreste Casentinesi.

Erano partite da Badia Prataglia, in provincia di Arezzo, per giungere tramite un sentiero in provincia di di Forlì-Cesena.

A un certo punto una delle due si è fermata per fare una foto ma il telefono è caduto in una scarpata. La ragazza ha cercato di scendere per recuperarlo ma giunta su un crinale si è bloccata, impaurita.

Per salvarla si è creata una catena umana composta da altri escursionisti che percorrevano lo stesso sentiero.

La sorella nel frattempo aveva chiamato i soccorsi e si era attivato anche il Soccorso alpino di Monte Falco. Prima dell'arrivo dei soccorritori la ragazza è stata tratta in salvo dagli altri escursionisti.

Gli operatori del Soccorso alpino hanno recuperato il telefono e hanno accompagnato le sorelle a Badia Prataglia.