Lo stalker con l'ossessione delle telefonate erotiche

Nuova denuncia per un quarantenne che ha perseguitato con telefonate oscene moltissime donne residenti in mezza Italia. Ultima vittima nell'aretino

AREZZO — Ennesima denuncia per stalking per un operaio quarantenne già condannato in passato per molestie sessuali via telefono. L'ultima vittima è una commerciante residente nel Casentino che, dal dicembre scorso, ha ricevuto dozzine di chiamate anonime al telefono fisso del suo negozio, scoperto dallo stalker tramite un annuncio pubblicitario. Una vera e propria persecuzione che ha generato nella signora un forte stato di ansia, costringendola a cambiare abitudini di vita e luoghi di frequentazione quotidiana.

L'individuo avrebbe molestato con lo stesso sistema molte altre donne, residenti in varie regioni italiane, dalla Lombardia alla Campania, dalla Puglia al Lazio. Non risulta che abbia mai incontrato di persona una delle vittime.