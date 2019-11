Un nuovo primario all'ospedale di Bibbiena

Si tratta del dottor Francesco Corradi, già dirigente medico di Medicina Interna presso l’azienda ospedaliera universitaria di Careggi

BIBBIENA — Nei giorni scorsi Antonio D'Urso, direttore generale dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, ha firmato l'incarico a primario di Medicina all'ospedale di Bibbiena per il dottor Francesco Corradi, dirigente medico di Medicina Interna presso l’azienda ospedaliera universitaria di Careggi.

Alla firma era presente anche il sindaco Filippo Vagnoli, che ha così commentato: “Oggi è una giornata importante per il Casentino, oltre la firma sono stati ufficializzati i quattro posti aggiuntivi del reparto di Medicina. Come articolazione zonale dei sindaci lavoreremo partendo da questi risultati, non solo per fare un’azione di monitoraggio ancora più attenta e puntuale, ma anche per contrattare su altri punti ritenuti fondamentali per il territorio".