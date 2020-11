Il prestito della Biblioteca diventa a domicilio

Le misure anti Covid hanno imposto la chiusura ma anche il Comune di Pratovecchio Stia ha aderito al Book Delivery

PRATOVECCHIO STIA — Il Covid e le disposizioni governative impediscono di andare in Biblioteca e così anche il Comune di Pratovecchio Stia ha aderito al progetto Book Delivery, promosso dalla Rete Documentaria Aretina. Insomma, il motto rimane sempre lo stesso: la cultura non si ferma.

E' stato infatti attivato il servizio di prestito a domicilio per dare a tutti i cittadini la possibilità di continuare a leggere ed usufruire del prestito bibliotecario. Per accedere è necessario contattare la Biblioteca per telefono o per mail, indicando, oltre ai titoli desiderati, nome, cognome e numero di tessera.

Se non si è iscritto è possibile farlo al momento della richiesta.

Per informazioni basta contattare la Biblioteca Comunale al numero di telefono 0575 504835 o all'indirizzo di posta elettronica biblioteca.pratovecchiostia@casentino.toscana.it. Sito: http://arezzo.biblioteche.it/library/biblioteca-c...