Il Comune torna a casa, trasloco in corso

Verso la conclusione il ritorno alla sede ufficiale del Municipio dopo i lavori di adeguamento sismico e non solo. Ecco la nuova riorganizzazione

BIBBIENA — Il trasloco degli uffici comunali presso Palazzo Niccolini è quasi concluso. Mancano ancora anagrafe, manutenzione, sociale e urbanistica i quali si trovano ancora nei locali della Scuola Primaria (anagrafe e manutenzione) in Viale Michelangelo e presso la Biblioteca comunale (urbanistica e sociale).

Anche la Polizia Municipale si trova ancora nei locali adiacenti a Palazzo Niccolini.

Attualmente presso Palazzo Niccolini si trovano i seguenti uffici così dislocati: al piano terra si trova l’ufficio protocollo. Al primo piano si trovano i servizi finanziari, tributi, risorse umane, segretario comunale e amministratori compreso l’ufficio e la segreteria del Sindaco. Al piano secondo lavori pubblici, Suap.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “sono molto soddisfatto di come si sono svolte le operazioni di trasloco che si stanno avviando a conclusione riportando nella casa comunale tutti gli uffici. Come detto anche in altre occasioni, ai lavori di miglioramento sismico si sono aggiunti, da casse comunali, anche lavori essenziali sugli impianti che garantiscono al futuro questo bellissimo palazzo storico di pregio”.

Il primo cittadino conclude: “mi scuso con i cittadini perché ancora per circa un paio di settimane, ci saranno piccoli disagi legati alla conclusione del trasloco di tutti gli uffici dentro la casa comunale e per alcuni piccoli lavori di rifinitura. Certamente sarà comunicato ai cittadini lo spostamento completo. Con la fine del trasloco la cittadinanza potrà trovare tutti i servizi all’interno di Palazzo Niccolini”.