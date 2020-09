Più sicuri e vicini con una App

Si chiama "Sicurezza in Casentino" l'applicazione adottata dal Comune per comunicare in tempo reale con i cittadini, protagonisti del progetto

BIBBIENA — Una app per rendere più rapide ed immediate le comunicazioni tra cittadini e Amministrazione. E viceversa. Si chiama “Sicurezza in Casentino” ed è stata adottata anche da Bibbiena.

L’applicazione, infatti, consente al cittadino di fare segnalazioni al Comune per risolvere problematiche sul territorio, ma anche agli amministratori di effettuare comunicazioni di pubblica utilità o addirittura legate ad emergenze rivolte ai cittadini e sulla sicurezza.

Ogni cittadino, con la stessa App, potrà infatti segnalare direttamente alla Polizia Municipale di Bibbiena, problematiche relative alla sicurezza del territorio, ovvero segnalazioni in tempo reale che arriveranno al comando e quindi avranno risposta nel più breve tempo possibile.

Collegandosi all’applicazione, quindi, sarà possibile vedere in tempo reale e in una mappa geolocalizzata, se un tratto di strada è chiuso per lavori, se ci sono incidenti in corso, nuove ordinanze emesse o criticità. Un’apposita sezione dell’applicazione sarà inoltre dedicata alle previsioni meteo, con particolare attenzione alle allerte emanate dalla Regione Toscana ed aggiornate in tempo reale.

Ma la vera “rivoluzione” riguarda proprio l’interazione dei cittadini che, per la prima volta, diventeranno parte integrante del progetto sicurezza grazie alla possibilità di inviare segnalazioni agli uffici comunali - allegando anche foto - i quali a loro volta trasmetteranno, con delle notifiche, comunicazioni relative a nuove ordinanze, servizi scolastici o sociali.

L’assessore all’innovazione tecnologica del Comune di Bibbiena, Martina Cipriani spiega: “Uno strumento del genere accorcia le distanze e aumenta l’efficienza della pubblica amministrazione. Da oggi Bibbiena potrà usufruire della nuova tecnologia per colloquiare con i propri cittadini in maniera semplice ed efficace. La cosa da notare è che non solo il cittadino singolo potrà segnalare problemi che poi saranno presi in carico dai diversi settori, ma anche noi amministratori potremo inviare delle notifiche, notizie importanti e urgenti ai nostri cittadini ed in tempo reale. Il cammino verso la smart city passa anche da qui. Invito tutti i cittadini a scaricare questo strumento in modo gratuito. L’utilizzo è davvero semplice ed intuitivo e facilita una comunicazione che spesso passa per canali molto più complicati e spesso meno diretti”.

Francesco Frenos, assessore con delega alla Polizia Muncipale conclude: “La nuova App rappresenta uno strumento straordinario di collegamento tra il territorio i cittadini e la Polizia Municipale. La sicurezza passa anche da un’interazione più fluida e semplice tra istituzione e cittadini. Questo strumento digitale lo rende possibile in modo particolarmente intuitivo ed immediato, facilitando anche il lavoro delle istituzioni. Un’opportunità per tutti che invito ad utilizzare fin da subito”.