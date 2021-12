Tutti in pista per pattinare sul ghiaccio

L'inaugurazione ha dato il via oggi al calendario di eventi "Casentino Christmas Valley". Sinergia tra Comune e associazioni di volontariato

BIBBIENA — Aperta ufficialmente oggi la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Soci, inaugurando di fatto anche i tanti eventi racchiusi nel calendario di Casentino Christmas Valley.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Filippo Vagnoli, l’assessore alle attività produttive Daniele Bronchi, i rappresentanti dei commercianti di Soci, Misericordia, Fratres e Pro Loco, ovvero tutti quei soggetti che hanno reso possibile riportare nel paese questa bellissima attrazione che accompagnerà i casentinesi fino alla fine delle festività.

Vagnoli commenta: “il Covid19 è purtroppo ancora tra noi, ma grazie al Green Pass quest’anno sarà possibile vivere le festività con più pienezza e ovviamente più libertà anche nell’organizzazione di eventi. Dopo Soci sarà la volta del Centro storico di Bibbiena e di Bibbiena Stazione, per un Natale all’insegna dell’amicizia e dell’unione di intenti”.

L’assessore Bronchi conclude: “come Amministrazione abbiamo sostenuto anche in questa occasione le associazioni del paese di Soci. Credo che ripartire con coraggio tutti insieme sia il miglior modo per recuperare il tempo perduto. Purtroppo le chiusure e le tante interdizioni hanno fatto soffrire il comparto associazionistico e anche la comunità. Nonostante questo, lo spirito dei volontari è quello della generosità e della disponibilità e anche stavolta questi due elementi hanno prevalso sul momento storico non certamente favorevole. Grazie a tutti loro”.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Soci ( zona ex Tacconi) con le sue luci, la sua musica e l’effetto della neve sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 20 e nei festivi dalle 10 alle 24.