Covid, altri 12 contagiati in Casentino

Bibbiena è il Comune con più casi della vallata. In aumento il numero dei positivi in tutta la provincia di Arezzo. Morte due persone al San Donato

CASENTINO — Sono 12 i nuovi positivi in Casentino, 3 in più del giorno precedente. Bibbiena, con 7 nuovi casi, è il Comune con più malati odierni della vallata. Il contagio è stato riscontrato anche a Montemignaio (1), Poppi (3) e Subbiano (1).

Torna a salire la curva del contagio in tutta la provincia di Arezzo, che oggi somma complessivamente 86 nuovi positivi.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.138 tamponi e la Asl ha dichiarato definitivamente guariti 57 aretini.

Torna ad aggiornarsi l'elenco dei deceduti. Due donne di 69 e 82 anni sono morte all'ospedale cittadino per complicazioni dovute al Covid.

Per quanto riguarda la fascia d'età, oggi, i 40enni risultano quelli più contagiati.

Si alleggerisce la pressione sugli ospedali. Al "San Donato" di Arezzo ci sono 128 ricoverati (2 in meno del giorno precedente) e di questi 106 si trovano nei reparti Covid e 22 in "Terapia Intensiva". Al "Misericordia" di Grosseto i degenti sono 65 (ieri erano 66) compresi i 14 in "Rianimazione".

Attualmente sono 1.832 gli aretini ancora positivi, mentre in 2.838 si trovano in quarantena perché contatti di caso.

Nell'Area Vasta ci sono 183 nuovi casi (ieri erano 150) e di questi 86 sono residenti in provincia di Arezzo, 69 nel Senese, 28 nel Grossetano.

