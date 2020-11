Covid, tra i 20 nuovi positivi ci sono due bambini

Sono tutti in isolamento domiciliare. A Subbiano il numero più alto. A livello provinciale, il dato odierno è pari a 265

CASENTINO — Il Casentino ha registrato 20 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono i dati diffusi dalla Asl Toscana sud est con il bollettino quotidiano.

Tra i contagi, ci sono anche due bambini, uno di 10 anni e una di 9. Tutti i 20 positivi sono in isolamento domiciliare e tre di loro sono "contatto di caso".

Poppi (1)

- Uomo di 73 anni in isolamento domiciliare

Pratovecchio Stia (3)

- Bambino di 10 anni in isolamento domiciliare

- Donna di 46 anni in isolamento domiciliare

- Uomo di 58 anni in isolamento domiciliare

Subbiano (5)

- Uomo di 32 anni in isolamento domiciliare

- Bambina di 9 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 30 anni in isolamento domiciliare

- Uomo di 59 anni in isolamento domiciliare

- Donna di 60 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso

Talla (1)

- Donna di 42 anni in isolamento domiciliare

Ortignano Raggiolo (1)

- Uomo di 23 anni in isolamento domiciliare

Castel San Niccolò (4)

- Uomo di 38 anni in isolamento domiciliare

- Donna di 40 anni in isolamento domiciliare

- Donna di 64 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso

- Donna di 35 anni in isolamento domiciliare

Capolona (2)

- Uomo di 20 anni in isolamento domiciliare

- Donna di 39 anni in isolamento domiciliare

Bibbiena (3)

- Uomo di 44 anni in isolamento domiciliare

- Donna di 51 anni in isolamento domiciliare

- Uomo di 52 anni in isolamento domiciliare

Si evidenziano 265 nuovi casi nella provincia di Arezzo. Ci sono inoltre 38 persone risultate debolmente positive al primo tampone e che sono in attesa del secondo che potrebbe confermare o meno la positività

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti, che ha evidenziato per il momento, 258 contatti per i casi di Arezzo, 121 contatti per i casi di Grosseto, 186 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 9.062 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

I positivi in carico sono 5.670 a domicilio, 45 nelle strutture di Cure Intermedie e 41 nell'albergo sanitario. Ci sono 117 ricoverati in Malattie infettive, 19 in Terapia intensiva dell’ospedale di Arezzo, 6 a Nottola. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso 4.657 tamponi.

Sale la curva del contagio anche nel resto della Toscana. Sono 2.787 i nuovi casi di persone positive al Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore. Il 28% delle persone che si sono sottoposte a tampone è risultato positivo. Una percentuale elevata che testimonia come il virus si si stia espandendo in tutta la regione.

Sono 41.583 i toscani al momento malati. La maggior parte continua a trovarsi a casa o in alberghi sanitari (gli isolamenti domiciliari hanno superato oggi il muro dei 40mila: 40.001 per la precisione), mentre i ricoverati in ospedale sono 1.582 (70 in più nelle ultime ventiquattro ore), di cui 214 in Terapia Intensiva (5 in più).

L'età media dei 2.787 casi odierni è di circa 46 anni circa. Sale anche il numero dei guariti che, rispetto a ieri, è cresciuto di 614 unità. Purtroppo continuano ad aumentare anche i decessi. Oggi sono 28 le persone morte in Toscana a seguito di complicazioni dovute al Coronavirus, con un'età media di 82 anni residenti: 13 a Firenze, 2 a Prato, 6 Pistoia, 1 Massa Carrara, 3 Lucca, 3 Pisa.