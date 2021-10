L'offerta turistica della vallata in "vetrina"

Milano, la nuova giunta tra new entry e conferme: «Finita la fuga, la città si ripopola»

La proposta casentinese a Lucca al "Buy Tuscany" il 19 e 20 ottobre. A seguire per i tour operator esperienza diretta sul territorio

CASENTINO — Torna nel 2021 la grande fiera dedicata al turismo: a Lucca il 19 e il 20 di ottobre, buyer e seller del settore turistico si incontreranno in occasione del Buy Tuscany, evento BtoB giunto alla sua 13° edizione. L’obiettivo è quello di favorire relazioni tra l’offerta turistica regionale e quella internazionale.

Una vetrina importante per il Casentino di farsi conoscere e apprezzare come destinazione anche oltreconfine, grazie anche alla partecipazione attiva dell’Ambito Turistico della valle, impegnato nella messa in rete dei soggetti operanti nel settore a livello territoriale, al fine di rendere efficace ed omogenea l’attività di promozione e migliorare l’esperienza di visita del turista.

La collaborazione tra gli operatori del settore ha portato alla realizzazione di un catalogo di esperienze sia in forma cartacea che digitale – attraverso il nuovissimo portale Casentino Move – ma anche di veri e propri pacchetti turistici, grazie alla presenza dell’agenzia di ambito.

I temi dell’offerta turistica casentinese seguono le linee guida tracciate da Toscana Promozione Turistica, soggetto coordinatore di tutte le attività di promozione territoriale a livello regionale. Questi comprendono city quitting e ritorno ai borghi, new wellness, smart working e long stay, living culture, la Toscana di Dante, le città d’arte, e ricarica in natura.

E sono proprio questi ultimi due temi, incentrati sul patrimonio artistico-culturale e su disconnessione e ricarica in natura che si articolerà il Post Tour, una due giorni, prevista per 21 e 22 ottobre, durante la quale i tour operator potranno fare esperienza diretta delle proposte offerte dagli operatori aretini e casentinesi, grazie alla cooperazione sinergica con la Fondazione Arezzo In Tour.

In particolar modo, il 22 ottobre sarà la giornata dedicata al Casentino e alle esperienze outdoor nei magnifici contesti ambientali offerti dalla natura del Pratomagno e dalle foreste del Parco Nazionale, sicuramente da annoverare tra i maggiori fattori di attrattività della valle.