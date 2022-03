Passo dei Mandrioli, interviene la Regione

L'assessore Baccelli propone un tavolo tecnico con gli enti coinvolti per arrivare ad "un quadro di fattibilità condiviso da proporre al ministero"

POPPI — Un tavolo tecnico dedicato ai Mandrioli. A proporlo è stato l’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli alla riunione che si è svolta ieri alla quale hanno partecipato oltre alla Regione Toscana, la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Arezzo, la Provincia di Forlì e Cesena e il Comune di Bagno di Romagna.

“Questo gruppo tecnico sarà coordinato dalla Provincia di Forlì e Cesena – spiega Baccelli- dovrà valutare le azioni opportune per poter garantire la transitabilità dei mezzi pesanti sul Passo dei Mandrioli e il miglioramento complessivo dei collegamenti. Per farlo i tecnici dei vari enti gestori dovranno condividere ipotesi, studi di fattibilità e possibili azioni concrete. Assieme alla Regione Emilia Romagna, alle Province ed ai Comuni coinvolti e con un quadro di fattibilità condiviso lo andremo a proporre al ministero delle Infrastrutture per i necessari investimenti".

Baccelli sottolinea, infatti, l’importanza di un transito libero ed in sicurezza del Passo dei Mandrioli. “Per la Toscana la strada dei Mandrioli è importante per le numerose attività industriali del Casentino, ma anche per quanto riguarda il versante emiliano, sappiamo dell’indispensabilità del trasporto dei prodotti agricoli, in particolare la frutta. Per questo, visti i numerosi interessi che convergono sui Mandrioli, è importante un lavoro di squadra che porti ad una soluzione condivisa”.