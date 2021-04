Screening sugli studenti a Poppi, tutti negativi

Hanno aderito poco meno della metà degli studenti della seconda e terza Media che ricominciano con la didattica in presenza

POPPI — Oggi si sono tenuti i test antigenici rapidi per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Poppi, che da domani con la zona arancione torneranno a lezione in presenza.

Come spiega il sindaco Toni “hanno aderito poco meno della metà del totale degli alunni ed i risultati sono tutti negativi. Ricordiamo che gli studenti, i loro familiari e nonni non conviventi, possono fare il tampone in farmacia (uno al mese è gratuito grazie alla Regione Toscana)”.

Stessa iniziativa e’ stata svolta anche a Bibbiena per il rientro sui banchi, una prima volta per le Elementari e adesso anche per le Medie. Qui hanno aderito il 70% degli alunni e sono risultati positivi o dubbi in otto che adesso dovranno sottoporsi al tampone molecolare.