Piano strutturale intercomunale, al via l'ascolto

Parte la prima fase del percorso partecipativo. Ecco gli appuntamenti della giornata del 23 luglio. Coinvolti cittadini e associazioni

SUBBIANO CAPOLONA — Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Subbiano e Capolona: prende il via la prima fase del percorso di partecipazione, ossia la Fase di Ascolto del Territorio.

La redazione del Piano Strutturale Intercomunale, come previsto dalla Legge Regionale Toscana sul Governo del territorio, è infatti accompagnata da un Percorso di Partecipazione che coinvolge portatori di interesse e cittadini in forma singola o associata con l’obiettivo di costruire le basi, in termini di diagnostica condivisa e identificazione delle linee strategiche di intervento, del Piano stesso.

"La Prima Fase del Percorso, l’Ascolto del territorio" spiega l'architetto Alessandra Blanco del Comune di Subbiano, responsabile unico del Procedimento del Piano intercomunale "è finalizzato a produrre una diagnostica condivisa in termini di risorse, problematiche e sfide in relazione ad alcuni temi specifici, si rivolge ai cittadini portatori di interessi, tecnici, amministratori, associazioni in relazione alle loro specifiche responsabilità e competenze, che rappresentano un punto di vista qualificato sul territorio.

In particolare: gli incontri del 23 luglio prossimo, su invito a partecipare, hanno i seguenti obiettivi:

Ore 10-13 Tavolo produttivo - costruire un ritratto collettivo delle tematiche legate a produzione, artigianato e commercio del territorio dei due Comuni, in termini di potenzialità e criticità che gli stessi esprimono da un punto di vista territoriale e quindi individuare le prime linee strategiche da inserire nel Piano Strutturale Intercomunale.

Ore 15-18 Tavolo qualità dell’abitare - costruire un ritratto collettivo per la valutazione della qualità degli insediamenti e delle tematiche legate alla qualità dell’abitare (inclusione e coesione sociale, spazi e servizi pubblici, accessibilità, rigenerazione urbana) del territorio dei due Comuni, in termini di potenzialità e criticità che gli stessi esprimono da un punto di vista territoriale e quindi individuare le prime linee strategiche da inserire nel Piano Strutturale Intercomunale.

Gli incontri verranno condotti con il metodo dei focus group basato sulla discussione tra un gruppo di persone guidate da un moderatore a parlare tra di loro, in profondità, dell’argomento oggetto di indagine.