Nuova pavimentazione per via Arcipretura

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad 80mila euro. Cantiere al via dal 14 febbraio, strada chiusa

SUBBIANO — Inizieranno il 14 febbraio i lavori alla pavimentazione stradale di via Arcipretura. Per questo l’amministrazione ha predisposto la chiusura, fino al termine delle opere, del tratto di via Arcipretura, compreso tra l’innesto di piazza del Mulino e la rampa di accesso alla Chiesa arcipretura Santa Maria della Visitazione.

L’intervento è realizzato grazie al contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana inserito nella misura 7 relativa ai Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali ottenuti grazie al Gal Appennino aretino. L'importo è di circa 80mila euro.

L’amministrazione, inoltre, sta predisponendo altri importanti interventi sul territorio. Uno è la pista ciclabile comunale, bretella della ciclovia dell'Arno, che passa da viale Soderi a Capolona e, attraversando il centro abitato di Subbiano, transitando lungo l'Arno nella zona dietro lo stadio comunale arriva sino all'Alpe di Catenaia. L'altro è la riqualificazione della zona fra via Veneto e via Salvemini con la realizzazione di nuovi parcheggi, il restyling del verde e la realizzazione di una piccola area cani.