"Saranno famosi", i giovani tennisti di Subbiano

Sono 10 i ragazzi allenati da Mauro Sacchetti che sono stati convocati per il raduno di Coppa delle Province. Ecco i nomi degli atleti

SUBBIANO — Il Tennis a Subbiano è una certezza. Già da tanti anni nel Comune a cavallo tra Arezzo e il Casentino si sono formati ottimi atleti in questo bellissimo sport.

E la tradizione continua. Sono 10 gli atleti della scuola tennis di Subbiano, allenati dal maestro Mauro Sacchetti, che sono stati convocati al raduno di Coppa delle Provincie. Natalia, Camilla, Irene, Ettore, Amedeo, Filippo, Pietro, Mattia, Dario, Filippo, sono determinati, come dice Sacchetti, "a tenere alto il nome della Provincia di Arezzo".

La scuola tennis di Subbiano, in base alle classifiche della Federazione Italiana Tennis, rispetto dell'attività giovanile e per tipologia, nel 2021 è risultata 3° in Toscana e 35° a livello nazionale su 433 scuole.

Ma il risultato più eclatante riguarda il suo piazzamento al 267° posto fra tutte le scuole tennis italiane, che sono 3.437, e sicuramente ben più attrezzate a livello strutturale ed organico.

Questi risultati commenta Mauro Sacchetti " sono stati possibili solo grazie a tutti i nostri ragazzi che con impegno e sacrifici danno lustro alla nostra piccola realtà con un grazie a tutti coloro che ci sostengono".