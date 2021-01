Aperto il nuovo centro socio sanitario

Inaugurazione "sui generis" nei giorni dedicati ai tamponi rapidi per i ragazzi della scuola. La struttura in piazza IV Novembre

TALLA — Accessibile il nuovo Centro socio sanitario di Talla, realizzato con il contributo della Regione Toscana per i piccoli Comuni. Lo ha comunicato il sindaco Eleonora Ducci, dopo che nei mesi passati ne aveva via via anticipato le immagini dei lavori in corso.

L'edificio si trova in piazza IV Novembre ed ha avuto una "inaugurazione" decisamente particolare. I locali sono stati usati per la prima volta durante la campagna di screening con tamponi rapidi sugli alunni delle scuole.

Qui gli utenti possono trovare nei nuovi ambienti il medico di Talla, il dottor Bacci, con il consueto orario, e l'assistente sociale Giulia Bartolini il lunedì, invece del martedì, dalle 9,30 alle 11,30.