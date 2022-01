I prodotti del territorio in vetrina a Geo&Geo

Bibbiena ancora protagonista sul piccolo schermo con Alberto Degl’Innocenti del ristorante "Il Tirabusció". Opportunità di promozione turistica

BIBBIENA — Domani, mercoledì 19 gennaio, dalle 16,15 nella trasmissione di Rai3 Geo&Geo andrà in onda uno speciale su Bibbiena.

Ad annunciarlo il sindaco Filippo Vagnoli che ha commentato: “continua il lavoro di promozione della nostra città grazie alla collaborazione tra l'assessore alla Cultura e Turismo Francesca Nassini e gli interlocutori del territorio. Questa volta è stato fondamentale l'aiuto di Alberto Degl’Innocenti del Ristorante Il Tirabusció".

Francesca Nassini, assessore alla Cultura e al Turismo aggiunge: “un’opportunità importante per il nostro comune e tutto il Casentino. Queste trasmissioni rappresentano una vetrina fondamentale per il nostro territorio che dal punto di vista turistico sta crescendo in modo costante. Ringrazio Alberto, la sua passione e tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita di questo evento tra cui gli stessi produttori”.

Il regista di Geo&Geo Marco Rossetti è un amico di vecchia data di Alberto Degl’Innocenti, titolare e fondatore del locale “Il Tirabusciò” che dal 2003 continua a contare riconoscimenti di valore dalla chiocciola Slow Food, passando per il Bib Gourmand, il prestigioso riconoscimento rilasciato dalla Guida Michelin fino alla forchetta del Gambero Rosso.

Dal legame di questi due uomini appassionati delle cose buone e di qualità è nata l’idea di dedicare una puntata della storica trasmissione proprio a Bibbiena, ed i prodotti del Casentino.

Alberto ha quindi detto: “parlare dei prodotti tipici della nostra vallata, significa sostenere lo sforzo di tanti produttori nel portare avanti con passione, attenzione e cura, le tradizioni agricole del Casentino e insieme promuovere un territorio che negli ultimi anni è cresciuto molto a livello turistico. Posso parlare da gestore di un locale che questi flussi li può guardare da dentro: il Casentino piace tanto agli italiani, che ritornano ma anche agli stranieri che amano la nostra cucina. Dobbiamo cercare di mantenere e se possibile far crescere questo trend positivo, risultato di anni di promozione mirata fatta grazie alle amministrazioni, ma anche ai privati stessi che nel tempo hanno investito molto su locali, accoglienza e formazione personale”.

Domani su Geo&Geo potremo vedere tutti Bibbiena attraverso la lente delle produzioni tipiche e degli sforzi di tante persone come Alberto sul fronte dell’impegno e della qualità.

Per chi dovesse perdersi la puntata su Rai3, sarà possibile poi riviverla su RaiPlay.