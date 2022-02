Tutto pronto per il piccio al Bello Pomo

Con il primo marzo, "martedì grasso", il centro storico si animerà per la gioia e il divertimento di grandi e piccini

BIBBIENA — Ritorna per il martedì “grasso”, quindi domani 1 marzo, l’appuntamento con il Bello Pomo, dopo quello con la storia, che domenica 27 febbraio ha entusiasmato i tanti intervenuti alla conferenza su “Bibbiena Medievale”.

Dalle 16 il centro storico di Bibbiena si animerà con i giochi di una volta per i bambini e la musica sotto la regia di Francesco Zampella, interverranno anche la Filarmonica Bibbienese, le tamburine del gruppo Le Diòmeda e Carlo Grazzini con le sue performance di musica medievale dal vivo. Seguiranno i festeggiamenti per la restituzione della bella Mea al popolo del Fondaccio poi, alle ore 17, sarà la volta del Bello Pomo, bruciato in via eccezionale in piazza Tarlati per consentire a quante più persone possibili di assistere alla fumata, che mai come quest’anno servirebbe fosse di buon auspicio.

Il Presidente della manifestazione, Alessandro Giovannini, esprime soddisfazione: "per aver trovato insieme all’amministrazione una soluzione per proseguire la nostra antica tradizione che va avanti da oltre 600 anni e insignita nel 2014 anche della medaglia per il 'valore culturale e storico' dal Presidente della Repubblica. Purtroppo nel 2021 l’evento aveva subito uno stop il cui unico precedente era il biennio 1943-44 durante la seconda guerra mondiale, quindi quest’anno era importante dare un segnale di ripresa".