Un solo positivo dal maxi screening nelle scuole

Ecco i risultati della grande campagna di tamponi rapidi organizzata dai Comuni casentinesi prima del rientro in classe

CASENTINO — Terminata con successo la campagna di screening sugli studenti e sul personale scolastico promossa da otto Comuni Casentinesi, su proposta del sindaco di Talla Eleonora Ducci che si era già battuta in passato per dare il via ad un’iniziativa che fosse sostenuta dalla Regione. Uniche Amministrazioni che hanno deciso di non aderire sono stati Chiusi della Verna e Ortignano Raggiolo.

I tamponi rapidi sono stati fatti su alunni di Elementari e Medie.

“Dopo la non risposta della Regione Toscana alla mia proposta di attivare uno screening su tutti gli studenti del territorio, mi ero scoraggiata, ma per fortuna la forza dei piccoli Comuni è andata oltre e da soli, con le nostre forze organizzative ed economiche, abbiamo messo in piedi un’iniziativa unica in tutta la Regione, ricevendo un plauso da parte di tantissimi altri sindaci toscani e presidenti delle Conferenze d’Istruzione" commenta Ducci.

Ecco i dati della vallata. Poppi: 141 test effettuati (oltre l’80% di adesioni). Talla: 69 test effettuati (95% di adesioni). Castel Focognano e Chitignano: 185 test effettuati (dato ancora parziale, i test continueranno anche domani). Montemignaio: 30 test fatti (95% di adesioni). Castel San Niccoló: 130 test fatti (68% di adesione tra studenti e oltre il 90% tra il personale scolastico). In questi paesi i tamponi sono risultati tutti negativi. Bibbiena adesione al 90% e 1 solo positivo.

Ad accogliere i bimbi oltre a medici e infermieri che si sono messi a disposizione, assieme ai volontari, per realizzare il maxi screening c'erano anche i Minions, Mary Poppins e altri simpatici personaggi che hanno reso ai bambini questa esperienza più facile.