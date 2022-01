Sinergia per far restare i giovani nella vallata

Mustafa è in Italia, il bambino simbolo della guerra in Siria arrivato a Roma

Il Comune ha aderito all'associazione "Riabitare l'Italia" per favorire opportunità che consentano di risiedere nelle aree interne

POPPI — Dare una chance di vita e di futuro ai giovani che vivono nelle aree interne, dotando i loro territori di infrastrutture materiali e immateriali assicurando che vi siano i servizi fondamentali calibrati sui reali bisogni, le aspirazioni, i progetti, i desideri di chi vive in questi luoghi, soprattutto dei giovani. E’ questa la strategia dell’associazione “Riabitare l’Italia” alla quale il Comune di Poppi ha deciso di associarsi.

“Il Comune ha scelto di associarsi a Riabitare l’Italia con l’obiettivo di sfruttare le opportunità e lavorare affinchè i giovani restino e costruiscano qui il loro futuro – spiega il sindaco Carlo Toni – negli ultimi tempi sembra che ci sia un’inversione di tendenza e che siano molti i ragazzi e le ragazze pronti a recuperare l’autenticità dei propri territori, decidendo anche di stabilirvisi, ma è necessario garantire loro una chance di vita, offrendo opportunità e servizi”.

“I giovani sono il futuro della nostra società, è su di loro che dobbiamo puntare – termina l’assessore al sociale Giovanna Tizzi – lavoreremo con l’associazione per rendere più attrattivo il nostro territorio e far sì che torni ad essere un luogo dal quale i giovani non sentano più il desiderio di andarsene”.