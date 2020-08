Giani incontra i sindaci e si tuffa in Arno

Turismo e servizi, questi i temi caldi che il candidato governatore del centrosinistra ha affrontato con i primi cittadini del Casentino

STIA — Eugenio Giani questa mattina ha incontrato i sindaci del Casentino. L'appuntamento era alle Officine Capodarno di Stia, dove il candidato governatore per il centrosinistra ha avuto un confronto su turismo, promozione, spopolamento e servizi. Tutti temi molto caldi per la vallata che, negli ultimi anni, ha visto l'allontanamento di molti giovani in cerca di nuove prospettive.

Giani, che conosce molto bene il Casentino, ha assicurato ai sindaci la sua vicinanza incentrando il suo discorso proprio sullo sviluppo del turismo e dei servizi.

“Il prossimo anno sarà il settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, personaggio di fama mondiale legatissimo al Casentino – ha dichiarato Giani – è un’occasione che non potremo farci sfuggire, dovremo investire molto nella promozione di eventi e iniziative che porteranno in Casentino turisti non solo nazionali ma anche internazionali. Questa vallata è piena di ricchezze storiche e artistiche che devono essere valorizzate. La Regione Toscana proprio in questa direzione vuole creare una sinergia sempre più forte con i comuni e con i sindaci che li amministrano, sia per promuovere il turismo che per far crescere i servizi, indispensabili per contrastare lo spopolamento, per creare lavoro, ma anche per incentivare il ritorno di chi se n’è andato”.

Nonostante le temperature si siano notevolmente abbassate a fine incontro, il candidato del centrosinistra, insieme al sindaco di Stia Nicolò Caleri, ha fatto un tuffo in Arno nei pressi dell'area attrezzata del Canto della Rana. Evidentemente, tra il meeting e le temperature agostane, Giani aveva bisogno di una bella rinfrescata.